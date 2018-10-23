Вернулась осень: эксперты подвели итоги "бабьего лета" в Киеве

В Киеве 20 октября закончилось "бабье лето", сообщили эксперты / Reuters

В воскресенье, 21 октября, в Киев вернулась метеорологическая осень — в столице с 7-го по 20-е число было "бабье лето".

"Бабье лето" в Киеве запомнится почти летней погодой, в середине октября было побито пять температурных рекордов, говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"... 21 октября максимальная температура несколько превысила +13 градусов, а минимальная опустилась ниже +10 градусов. Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11 градусов, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", — отмечается в сообщении. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в среду и четверг, 24-25 октября, резко изменятся погодные условия: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях — с мокрым снегом.