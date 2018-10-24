Чат с экспертом по земельным вопросам Александром Луцким

Александр Луцкий / Личный архив Александра Луцкого

25 октября, в 13.00, на сайте "Главред" состоится чат с экспертом по земельным вопросам, членом политсовета Аграрной партии Украины Александром Луцким.

В воюющей стране актуальность создания цивилизованного рынка земли становится вопросом национальной безопасности и конкурентоспособности бизнеса. Запуск рынка земли – норм, правил, стандартов и механизмов – становится вызовом номер один для президента.

В ходе чата с Александром Луцким вы сможете обсудить следующие вопросы:

1) открытие земельного рынка, прогнозы. Какие действия необходимы для его запуска?

2) почему необходимо усовершенствовать государственный земельный кадастр? Реальные кейсы;

3) принятый закон о массиве земель сельхозназначения. И пока еще не принятый закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Как согласовать интересы всех заинтересованных сторон?

4) смогут ли жители громад почувствовать улучшения на местах в результате децентрализации?

5) прогнозы на 2018 год для собственников паев;

6) социальный и экологический фактор в селе. Что необходимо сделать, чтобы Украина специализировалась на производстве органической продукции?

7) рейдерские захваты урожая. Что необходимо сделать, чтоб положить этому конец?

8) инновации в агросекторе, успешные технологии.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему вопросы, которые интересуют вас, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, то есть уже сейчас, а также непосредственно во время чата.