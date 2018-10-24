Учитель ровненской школы жестко наказал ученика за "Слава Украине!"

Скриншот из видео / ТСН

Учитель английского языка одной из школ в городе Здолбунов Ровненской области наказал ученика 8 класса, поздоровавшимся с ним словами "Слава Украине!"

Как сообщает ТСН, преподаватель взял ученика за ухо, отвел к доске и приказал стоять лицом к стене.

"Я простоял половину урока... Я же ничего такого плохого ему не сказал, не оскорбил", - приводит телеканал слова парня.

После того как он рассказал об инциденте матери, она пожаловалась директору школы. Была начата служебная проверка.

"Он понял для себя, и дети из класса так же поняли, что "Слава Украине" - это плохо. Что нельзя говорить, что за него можно поставить ребенка в угол. Ребенка не имеет учитель права ни толкать, не брать за руки", - возмутилась женщина.

Сам учитель уверяет, что наказал ученика не за лозунг "Слава Украине!", а за шумное поведение на перемене: "Иван по коридору бегал, кричал "Слава Украине!" Не знаю, он ко мне обращался, или нет".

По мнению преподавателя, скандал разжигают из-за его конфликта с жителями города - мужчина собирал подписи против сноса в Здолбунове памятника советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько.

Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон о воинском приветствии "Слава Украине!" - "Героям слава!".