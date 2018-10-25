"Живые стоят на трупах, вонь – невероятная": под Одесской сотни животных умирают из-за бюрократизма чиновников

В порту Черноморска умирают 300 овец / Скриншот ТСН

В Одесской области из-за бюрократизма чиновников умирают триста овец, которым не могут передать корм.

Животные остались без пропитания и воды в связи с тем, что их экспортировали паромом в Турцию, однако новые хозяева отказался их забирать, поэтому груз вернули в порт Черноморска, после чего ситуация зашла в тупик.

"Живой груз закрыт в фуре - вывезти из порта отару без разрешений невозможно. Три сотни овец в тесной фуре в три этажа оказались в смертельной ловушке. Животных невозможно ни накормить, ни напоить. Одно за другим они умирают, а живые стоят на трупах. Вонь вокруг – невероятная", говорится в материале ТСН.

Владелица овец Елена Севинч пожаловалась на бюрократизм чиновников, которые "отфутболивают" этот вопрос из Одессы в Киев и обратно.

При этом Ветеринарная служба запретила вывозить животных с территории терминала.

В департаменте ветмедицины заявили о том, что вТурции регистрируются такие опасные заболевания, как ящур, чума мелких журных, блутан и ряд других, поэтому данные животные подлежат или возврату обратно в Турцию, или уничтожению на территории Украины.

Не на камеру Елена Севинч рассказала: что ей предлагали решить вопрос за взятку, но она отказалась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице.