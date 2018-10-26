Мучили страшные боли: на Закарпатье врач "забыл" в горле ребенка иглу

На Закарпатье во время приема стоматолог ужгородской районной больницы оставил иголку в горле ребенка, которая вызывала дискомфорт и боли.

Как рассказал в Facebook местная жительница Лора Приходько, 13-летний мальчик пошел с мамой к врачу полечить больной зуб, после этого врач сказал прийти к нему через неделю.

После приема у врача ребенок пожаловался, что ему очень колет в горле, после чего мать мальчика начала возить его по больницам, при этом боль в горле ребенка усилилась.

Когда их отправили к врачу-рентгенологу, тот увидел в горле ребенка иглу. После этого мальчику наконец-то вытащили ее.

По словам врачей, оставленная в горле ребенка игла могла попасть в трахею или легкие.

"Теперь я хочу узнать, что должен сделать врач, который, вытягивая нерв из зуба, потерял в ребенке в горле иголку с намотанной на нее нервом и даже не заметил этого? А, потом, на следующий день, отказался осмотреть ребенка и выяснить, что у него за проблемы", - добавила Приходько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине младенец умер из-за бездействия медиков.