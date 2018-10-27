Чат с шоуменом и певцом Димой Коляденко

Дима Коляденко / Пиар-служба Димы Коляденко

1 ноября, в 13.30, на сайте "Главред" состоится чат с шоуменом, певцом и телеведущим Димой Коляденко.

Буквально на днях Дима Коляденко представил свой новый сингл "Жизнь прекрасна". Автором музыки и слов этой композиции является Ирина Билык, и написала она ее специально для Димы. Кроме того, совсем скоро у нашего гостя стартует тур по Украине с новой программой. Об этих и других событиях в творческой жизни Димы Коляденко он поведает сам в ходе чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.