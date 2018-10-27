Перевод часов 2018: врач назвал способ уберечься от негативных последствий перехода на зимнее время

27 октября 2018, 17:38

Переход на зимнее время может спровоцировать стресс у людей.

Часы, перевод, стрелки
Украина переходит на зимнее время / obozrevatel.com

В результате перехода на зимнее время у людей может снижаться работоспособность, возникать сонливость или, наоборот, бессонница, а также пропадать аппетит.

По словам врача амбулатории Центра первичной медико-социальной помощи Сергея Елшанского, в эти дни прибавляется работы у "скорой", которой приходится выезжать на инфаркты, инсульты.

Медик также дал ряд рекомендации, как избежать негативных последствий для организма при переходе на зимнее время.

"Постарайтесь каждый день вовремя (хотя бы не позже 11 часов вечера) ложиться спать. Чтобы хорошо выспаться, вместо того чтобы смотреть телевизор или читать новости на планшете либо в телефоне, выйдите на вечернюю прогулку. Спать нужно не менее семи-восьми часов. Чаще готовьте блюда из моркови, свеклы, тыквы, ешьте больше яблок и зелени. Овощи и фрукты, которые еще не заложили в хранилища, наиболее богаты полезными витаминами А, С, группы В, а также микроэлементами. Утром полезно приготовить тонизирующий чай: немного измельченного имбиря и ломтик лимона заправить чайной ложкой меда и залить кипятком. По возможности чаще бывайте на свежем воздухе: пройдитесь пару остановок пешком, в обед выйдите на прогулку в парк или сквер, а в выходные выбирайтесь на природу", - подчеркнул Елшанский в комментарии "Фактам".

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Врач также предупредил, что переход на зимнее время может спровоцировать организм переживать стресс, а у пациентов возрастают жалобы на скачки давления, головную боль, слабость и вялость.

Напомним, в 2018 году на летнее время Украина перешла в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов перевели на час вперед.

Ранее "Главред" писал о том, как успеть на транспорт по новому времени.

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