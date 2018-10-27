Скоро в Киеве ожидается почти +20 — синоптики

В Киеве 29-30 октября будет +19 градусов, спрогнозировали синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 29-30 октября, температура воздуха днем достигнет +19 градусов (28 числа ожидалось до +17).

В первые рабочие дни новой недели будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 29-30 октября ночью температура составит +8… +10, а днем — +17… +19 градусов.

В Киеве 29-30 октября будет +19 градусов, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее н​​ачальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в нашей стране теплая погода будет держаться всю следующую неделю (29 октября — 4 ноября).