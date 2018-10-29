Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на первый день ноября

В Киеве 1 ноября не будет осадков, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в четверг, 1 ноября, днем температура воздуха не превысит отметку в +13 градусов (31 числа ожидалось до +15, днем — дождь).

В первый день ноября в столице прогнозируется переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг ночью температура составит +6… +8, а днем — +11… +13 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость может составить 5-10 м/c.

В Киеве 1 ноября не будет осадков, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 29-30 октября, температура воздуха днем достигнет +19 градусов (28 числа ожидалось до +17), будет переменная облачность.