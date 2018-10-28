"Я официально заявляю": Зеленский откровенно высказался об участии в выборах

Владимир Зеленский / Facebook

Популярный украинский шоумен Владимир Зеленский откровенно высказался о возможном участии в президентских выборах. Свое заявление он сделал прямо на сцене, во время съемки очередного концерта "Вечернего квартала".

"Я официально заявляю: я идти в президенты не хо... тя, посмотрим", – двусмысленно заявил Зеленский.

При этом шоумен подчеркнул, в последнее время его засыпают вопросами, действительно ли он решил участвовать в президентских выборах-2019.

"У меня есть юридическое образование – и это плюс для меня. Но... у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!..", – отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял о том, что в случае успеха на президентских выборах не намерен продавать свою студию.