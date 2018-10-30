Астролог оценил шансы Гриценко стать президентом

Анатолий Гриценко / Главред

Астролог Влад Росс оценил шансы Анатолия Гриценко, который на днях отпраздновал день рождения, стать президентом Украины.

"На момент первого тура президентских выборов в гороскопе у Гриценко сложится жесткая оппозиция Урана к Солнцу. Это говорит о том, что ситуация для него будет хуже не придумаешь. Несмотря на имеющийся сейчас высокий рейтинг, он может его весь растерять к 31 марта, то есть к первому туру выборов", - рассказал астролог в комментарии "Главреду".

Читайте такжеГороскоп на ноябрь: подробный прогноз для каждого знака ЗодиакаРосс также отметил, что на выборах-2019 просматривается риск больших фальсификаций.

"Меркурий соединится с Черной Луной в гороскопе Гриценко, а Черная Луна – это негатив, обман, ложь. То есть все на выборах будет работать против Гриценко, и все голоса, отданные за него, будут разобраны другими. Как говорят, не важно, как проголосуют, главное – как посчитают. Так и тут ему следует быть готовым к полнейшей фальсификации результатов голосования против его кандидатуры – сделают все, чтобы ни в коем случае он не попал во второй тур", - объяснил эксперт.

Росс отметил, что все будут против него – и штаб Порошенко, и штаб Тимошенко, и другие.

Читайте такжеТри опасных дня: астролог предупредил об угрозах 29-31 октября"Абсолютно для всех он является тем героем, кого хотят исключить из избирательной гонки как можно раньше. Гриценко по знаку Зодиака является Скорпионом, а Юпитер как раз в ноябре из знака Скорпиона перейдет в знак Стрельца. После этого Гриценко вряд ли ждет успех, не будет у него удачного и большого пиара. Начать терять проценты поддержки он может уже с ноября-месяца, потому что планета большой власти – Юпитер – покинет его зодиакальный знак и перейдет в знак Стрельца, под которым у нас, к примеру, родилась Тимошенко. Это будет значить, что у нее дела пойдут лучше во всем, что касается рекламной кампании, пиара и так далее", - добавил астролог.

По словам Росса, Анатолий Гриценко вполне мог бы дойти до второго тура, выйти в него, но, скорее всего, голоса посчитают против него, и во второй тур по факту он не пройдет.

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