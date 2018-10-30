Астролог оценил шансы Гриценко стать президентом

Для всех конкурентов Анатолий Гриценко является героем, которого из избирательной гонки хотят исключить как можно раньше.
Астролог Влад Росс оценил шансы Анатолия Гриценко, который на днях отпраздновал день рождения, стать президентом Украины.
"На момент первого тура президентских выборов в гороскопе у Гриценко сложится жесткая оппозиция Урана к Солнцу. Это говорит о том, что ситуация для него будет хуже не придумаешь. Несмотря на имеющийся сейчас высокий рейтинг, он может его весь растерять к 31 марта, то есть к первому туру выборов", - рассказал астролог в комментарии "Главреду".
Читайте такжеГороскоп на ноябрь: подробный прогноз для каждого знака ЗодиакаРосс также отметил, что на выборах-2019 просматривается риск больших фальсификаций.
"Меркурий соединится с Черной Луной в гороскопе Гриценко, а Черная Луна – это негатив, обман, ложь. То есть все на выборах будет работать против Гриценко, и все голоса, отданные за него, будут разобраны другими. Как говорят, не важно, как проголосуют, главное – как посчитают. Так и тут ему следует быть готовым к полнейшей фальсификации результатов голосования против его кандидатуры – сделают все, чтобы ни в коем случае он не попал во второй тур", - объяснил эксперт.
Росс отметил, что все будут против него – и штаб Порошенко, и штаб Тимошенко, и другие.
Читайте такжеТри опасных дня: астролог предупредил об угрозах 29-31 октября"Абсолютно для всех он является тем героем, кого хотят исключить из избирательной гонки как можно раньше. Гриценко по знаку Зодиака является Скорпионом, а Юпитер как раз в ноябре из знака Скорпиона перейдет в знак Стрельца. После этого Гриценко вряд ли ждет успех, не будет у него удачного и большого пиара. Начать терять проценты поддержки он может уже с ноября-месяца, потому что планета большой власти – Юпитер – покинет его зодиакальный знак и перейдет в знак Стрельца, под которым у нас, к примеру, родилась Тимошенко. Это будет значить, что у нее дела пойдут лучше во всем, что касается рекламной кампании, пиара и так далее", - добавил астролог.
По словам Росса, Анатолий Гриценко вполне мог бы дойти до второго тура, выйти в него, но, скорее всего, голоса посчитают против него, и во второй тур по факту он не пройдет.
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