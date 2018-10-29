Укроборонпром усилил ВСУ новыми мощными БТР и самолетами

29 октября 2018, 19:33

В госкомпании заявляют, что техника сделана из качественной отечественной стали.

БТР-4 изготовлен из украинской стали / Фото: Укроборонпром

Два капитально отремонтированных самолета и семь новых БТР-4 поступили на вооружение ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, первая партия из 40 бронетранспортеров была собрана на "Харьковском конструкторском бюро им. Морозова".

Отмечается, что корпуса для боевых машин изготовили из отечественной стали новейшей разработки Лозовского кузнечно-механического завода. Производители уверяют, что украинский металл соответствует характеристикам мировых стандартов.

"Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпрома" и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшего их сваривания на "Заводе им. Малышева", а также на ХКБМ и "Киевском бронетанковом заводе", — говорится в сообщении.

В госкомпании акцентировали, что на вооружение Воздушных сил ВСУ после ремонта поступили самолет-разведчик Су-24МР и военно-транспортный самолет Ил-76МД. Капитальный ремонт был произведен на Николаевском авиаремонтном заводе.

Системы и агрегаты самолета были проверены, отремонтированы или заменены. / Фото: Укроборонпром

"Такой ремонт включает сложнейшие работы по восстановлению планера и многочисленных систем самолетов. А их качество было доказано всесторонними испытаниями, после которых восстановленные машины были приняты украинскими летчиками", — сообщили в Укроборонпроме.

Как ранее сообщалось, украинская армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".

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вооружение самолет ВСУ Укроборонпром БТР Сталь
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