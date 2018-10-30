"Проснулся от минета": СМИ узнали новые подробности скандала с оральным сексом в поезде "Укрзализныци"

Поезд. Иллюстративное фото / УНИАН

Мужчина, которому в купе поезда "Ужгород-Лисичанск" проводник устроил сеанс орального секса во время сна, утверждает, что не смог догнать того после пробуждения и сразу обратился в полицию.

Об этом свидетельствует аудиозапись обращения пострадавшего к полицейским, имеющаяся в распоряжении портала "Обозреватель".

после произошедшего и сразу же обратился к правоохранителям. "Я спал в вагоне СВ, проснулся от того, что мне проводник минет делал", - объяснил пострадавший. Оральный инцидент произошел ближе к полуночи, когда поезд находился на одном из ж/д переездов неподалеку от Львова.

Купе проводник открыл своим ключом, утверждает пассажир. "Проводники потом ржали, что такого не было. Но мне вот вообще не смешно", − жаловался пострадавший полицейским.

Он также не смог догнать обидчика после того, как проснулся, поскольку тот якобы был "вдвое больше". При этом мужчина заверил, что запомнил его лицо и особо подчеркнул – никогда бы не стал жаловаться в полицию, если бы его удовлетворила проводница.

Полицейские пообещали немедленно разобраться в инциденте и выслать наряд на место происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове в поезде из-за проводницы полыхнул языковой скандал.