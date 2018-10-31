Эксперт посоветовал, как Украине ответить на агрессию России в Азовском море

Украине в Азовском море стоит задерживать судна России, считает эксперт / mns.gov.ua

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине стоит ответить на задержания Российской Федерацией украинских кораблей в Азовском море симметрично — начать останавливать российские судна.

Расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и на Азов особо ничего не изменит, рассказал аналитик "Обозревателю".

"ОБСЕ — это наблюдательная миссия. Их задача — смотреть и фиксировать. Вот и все, они не влияют на ход ситуации, они никак не влияют на процессы, происходящие на той территории, где они ведут наблюдение", — отметил собеседник.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.