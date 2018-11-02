Эксперт объяснил, почему от антиукраинских санкций выиграет Порошенко

2 ноября 2018, 16:20

По мнению специалиста, обитатели кремлевских башен знатно подыграли президенту Украины.

Порошенко, довольный
Порошенко, довольный / twitter.com/APUkraine

Известный экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин дал для "Главреда" эксклюзивный комментарий по поводу недавно введенных Кремлем санкций против Украины.

По мнению эксперта, самым большим санкционным бенифициаром / выгодоприобретателем станет украинский президент Петр Порошенко. "Я считаю, что выиграл Порошенко – ему очень классно. Он наживается на войне. Как говорят, для кого война, а для кого мать родна. Так вот для Порошенко и его клана война на Донбассе – это "мать родная", так как он зарабатывает на этом деньги", - считает он.

Причем по мнению Соскина, выгода Порошенко будет иметь четко выраженный материальный аспект. "Он точно выиграет от этой истории, потому что вырастут расходы на войну. Он скажет: "Я же говорил, что Россия – это враг. С ней договариваться невозможно, поэтому давайте ограничивайте свободу слова, свободу передвижения денег, людей и так далее". Так что Порошенко выиграет в результате таких действий товарища Медведева", − подытожил он.

Напомним, ранее эксперт назвал главную санкцию против Порошенко. 

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Россия санкции Украина Кремль Петр Порошенко Олег Соскин
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