"Комариный писк": крымские оккупанты желчно прокомментировали ракетные учения Украины

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Так называемый вице-спикер крымского "парламента" Ефим Фикс назвал ракетные учения Украины в Херсонской области "комариным писком".

По его словам, "это просто бряцание оружием", передает РИА Новости.

"Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк", - приводит агентство слова Фикса.

Напомним, 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1 в Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом.

"В Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык" состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ", - сообщило командование ВВС ВСУ в Facebook.