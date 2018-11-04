"Руками гладила ее груди… потом у меня не встало": разгорается скандал из-за школьного учебника

В рекомендованном Министерством образования Украины учебнике литературы для 11-го класса присутствует рассказ с откровенными лесбийскими сценами.

На рассказ писательницы из Ивано-Франковска Татьяны Малярчук "Цвєтка і її я" обратила внимание активист Оксана Федоренко в своем Facebook.

"Министерство образования Украины, рекомендует!!! У меня шок, отсутствие слов... Гомосексуальные женщины (лесбиянство) по мнению Министерства образования Украины в тренде. Рекомендую, к чтению школьный учебник "Украинская литература" (11 класс). Родители, запомните Ваши дети нужны, к сожалению только Вам, не найдете время сегодня, завтра будет поздно. Интересуйтесь, принимайте участие, контролируйте, просматривайте, общайтесь, объясняйте, читайте, а главное не молчите - это Ваши дети, и их будущее", - написала Малярчук и выложила фото страниц скандального учебника.

Напомним, ранее писательница Лариса Ницой выдвинула очередные претензии к Министерству образования из-за нового учебника по русскому языку.