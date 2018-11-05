"Попам под его рукой живется несладко": что известно о новом кандидате в главы Единой украинской церкви

Что известно о митрополите Симеоне / Православная Жизнь

После сообщения о том, что главной единой православной церкви в Украине может стать митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), пресса занялась изучением его биографии.

Как отмечает профильный Telegram-канал "Церквач", выгоды от комбинации "духовенство и приходы от УПЦ КП" плюс "предстоятель из УПЦ МП" в деле создания ПЦвУ (Православной церкви в Украине – ред.) для Вселенского патриархата очевидны, поэтому было так много попыток уговорить митрополита Онуфрия (Березовского). "Но для администрации Украины важно, чтобы предстоятель поддерживал государственную идеологию, которую в Москве принято называть националистической. Владыка Симеон этим требованиям удовлетворяет как нельзя лучше", – пишет канал.

Читайте такжеТомос будет: у Варфоломея назвали сроки предоставления автокефалии УПЦПресс-служба Винницкой епархии, комментируя публикации в СМИ о митрополите Симеоне как возможном предстоятеле ПЦвУ, сославшись на итоги выборов 2014 года, заявила, что это "неудивительно": "И это при том, что на его стороне не было ни церковного, ни светского админресурса. Поэтому неудивительно, что журналисты и сегодня вспоминают именно о его персоне".

"Митрополита Симеона попрекают его хорошими отношениями с властями. Но неужели это недостаток? Неужели плохие отношения со светской властью является обязательным показателем духовности?

Слава Богу, благодаря владыке Симеону, в Винницкой епархии абсолютно нормальные отношения и с властью, и с обществом…

По нашему мнению, так, как действует митрополит Симеон, должны были бы действовать и другие. Одно дело — указывать власти на ее ошибки, а совсем другое — открывать в условиях войны "второй фронт" против избранных народом руководителей, откровенно выражать презрение к ним и пренебрежение к стране, в которой ты живешь, что, к сожалению, можно наблюдать не только у отдельных политиков, но и среди наших православных собратьев", – отметили в пресс-службе.

Митрополит Симеон: биография

Новость о том, что именно митрополит Симеон может возглавить ПЦвУ, стала своего рода подарком ему ко дню рождения: позавчера Симеону исполнилось 56 лет. Родом он из маленького села в Хмельницкой области. Закончил Винницкий мединститут, а потом оказался в Московской духовной семинарии. "Киевская тогда была еще закрыта, а с Одесской у него не сложилось", – уточняет "Церквач".

В монахи Симеона постригали в Даниловом монастыре, с 1990 по 1994 год он нес там послушание, как сказано в официальной биографии, "доглядав за патріаршою резиденцією", но особых высот не достиг и вернулся обратно.

Читайте такжеМосковский патриархат перед выбором: эксперт объяснил, когда УПЦ МП потеряет каноничностьВ Украине он вступил в братию Киево-Печерской Лавры, поступил в восстановленную к тому времени Киевскую духовную академию, быстро получил сан игумена, и "прямо-таки в рекордные сроки — архимандрита". В 1996 году 33-летний Симеон стал епископом, хиротонию совершил митрополит Владимир (Сабодан).

"Во время Евромайдана, к тому времени уже в качестве митрополита Винницкого, Симеон призывал стороны к прекращению кровопролития, но затем быстро перековался в националиста. Московская партия в УПЦ МП упрекала его в "ползучей украинизации" своей епархии: там стали служить на украинском вместо церковнославянского. Сам владыка при каждом удобном случае стремится показать себя украинским государственником", – подчеркивает "Церквач".

В одном из интервью в 2015 году митрополит Симеон сделал примечательную оговорку: "В последнее время меня нередко спрашивают:

"О чем больше всего вы переживаете, за Церковь?" А я отвечаю: "Знаете, за Церковь меньше переживаю — больше волнуюсь за Украину".

Потому что Украина сегодня есть, а завтра ее может не быть, ибо может развалиться из-за нашего разделения и внутренних распрей, споров и противоречий".

После смерти митрополита Владимира (Сабодана) на выборах нового предстоятеля Симеон занял третье место с 9-ю голосами, после митрополитов Онуфрия (Березовского) с 36-ю голосами и Антония (Паканича) с 24-мя.

В сентябре 2018 года Симеон ездил в США в гости к духовенству РПЦЗ, но в "Союзе православных журналистов" (информационное подразделение УПЦ МП) этот визит связали с поездкой в США Филарета (Денисенко), которая состоялась неделей ранее.

Митрополит Симеон: личные качества

Описывая личные качества владыки, источники "Церквача" жалуются на его суровый нрав: "простым попам под его рукой живется несладко. К счастью для церковных и светских элит, рядовое духовенство в истории с украинской автокефалией мало что решает".

Томос для УПЦ: история вопроса

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

Читайте такжеВ УПЦ МП прокомментировали заявление Константинополя о своем "несуществовании"7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ Московского патриархата на "Русскую православную церковь в Украине".

А в УПЦ МП заявили о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий не смогут участвовать в выборах главы объединенной церкви.

В свою очередь архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что никто не запрещал патриарху Филарету участвовать в выборах главы единой поместной церкви. В Украине продолжается процесс подготовки к объединительному собору, подчеркнул архиепископ.