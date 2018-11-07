"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 8 ноября будет солнечной, но по-осеннему прохладной. Впрочем, о дождях не стоит беспокоиться ни одному из регионов.

Магнитных бурь 8 ноября не будет.

В Украине потихоньку холодает: с каждым днем столбики термометров поднимаются все меньше. В четверг теплее всего будет на юге Украины – до +13 градусов. Чуть прохладнее на западе – до +12 градусов.

Читайте такжеНоволуние 7 ноября: что нужно и нельзя делатьНа востоке температура воздуха будет не выше +10 градусов, на севере – до +9 градусов. В центральных областях – до +11 градусов.

Погода в Киеве 8 ноября ожидается ясной. Ближайшей ночью +2 градуса, а днем в четверг – до +9-11 градусов.

Погода в Украине 8 ноября: карта

По данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются в утреннее и вечернее время.

О народных приметах 8 ноября – в Дмитриев день – читайте в нашем материале Дмитриев день: что нельзя делать. К слову, пригожая погода в этот день сулит раннюю весну.

Ранее Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.