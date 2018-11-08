В Киеве студентка обвинила высокопоставленного копа в секс-домогательствах и угрозах

Наталья Бурейко / страница в Facebook

В среду, 7 ноября, студентка третьего курса химико-технологического факультета Киевского политехнического имени Сикорского Наталья Бурейко публично обвинила высокопоставленного полицейского в том, что он домогался ее и угрожал.

Девушка выложила обвинительный пост в социальных сетях. По словам Бурейко, ее домогался глава Департамента защиты экономики украинской Нацполиции Александр Варченко.Девушка якобы познакомилась с ним в мобильном предложении Tinder (используемое обычно для романтических и секс-знакомств в Сети). Варченко якобы сперва осыпал ее комплиментами. Затем начал говорить об интимных отношениях с ним. После отказа девушки перешел к прямым угрозам ей и ее родным/близким. Сам Варченко тоже посредством поста в Facebook категорически опроверг все обвинения Бурейко, посчитав всю ситуацию попыткой опорочить его и его супругу Ольгу - которая является заместителем главы Государственно бюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровенщине 70-летнего профессора университета обвинили в домогательствах.