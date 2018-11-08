Дело о домогательствах полицейского чиновника к студентке взяло под контроль СБУ

Расследованием помимо полиции займется СБУ / ru.alfa-kiev.org.ua

По заявлению студентки Натальи Варченко об угрозах и домогательствах, поступавших якобы от лица заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, возбуждено уголовное производство.

"Заявление поступило около 12 часов дня. Оно было оставлено в ящике для обращений граждан. Сегодня же оно было рассмотрено прокурором отдела. И поскольку оно содержало сведения о совершении в отношении заявительницы угроз жизни и здоровью, было принято решение о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством", - рассказала УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Надежда Максимец.

Максимец добавила, что за дело взялось управление СБУ в Киевской области. Бурейко, по ее словам, еще не общалась со следователем - ее заявление было подано в письменном виде и не персонально из рук в руки.

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Напомним, в среду, 7 ноября, студентка третьего курса химико-технологического факультета Киевского политехнического имени Сикорского Наталья Бурейко публично обвинила высокопоставленного полицейского в том, что он домогался ее и угрожал.