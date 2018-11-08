Водители евроблях атаковали по Радой нардепа-новичка Ивана Савку

Агрессия евробляхеров сметает все на своем пути / Фото: скриншот из видео

В Киеве у здания Верховной Рады 8 ноября митингующие водители автомобилей с иностранной регистрацией напали и нецензурно обругали народного депутата от "Народного фронта" из Николаева Ивана Савку.

Протестующие хотели добиться от нардепа объяснений по принятому накануне в парламенте законопроекту по регистрации авто на еврономерах. Видео опубликовано в YouTube.

В общении с политиком водители евроблях использовали нецензурную лексику, выражая недовольство работой депутатского корпуса. Под "горячую руку" митингующих Савка попал случайно. Он является экс-замполитом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, и депутатом парламента стал недавно, поэтому не мог квалифицированно ответить протестующим.

Внимание, в ролике присутствует ненормативная лексика, 18+!

Нардеп Игорь Лапин, выступая перед парламентом, заявил, что евробляхеры оскорбили Савку безосновательно и незаслуженно.

"Здесь собрались люди, которые не со слов знают, что такое война, потому что там были. Сегодня позорно с помощью провокаторов, которые имеют кураторов, возможно и в этом зале. Я ни на кого не буду вешать ярлыков, но тем не менее. Нашего собрата, побратима, провоцируя на позорные действия, вешая на него позорные ярлыки, сегодня остановили по дороге в Верховную Раду. Наш собрат Иван Савка только недавно стал депутатом", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее в Сети появилось видео потасовки между нардепом от "Народного фронта" Михаилом Гаврилюком и участниками акции протеста автомобилистов на еврономерах.

Как известно, также от водителей евроблях пытался дворами в центре Киева убежать сын президента Алексей Порошенко.