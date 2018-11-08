Фейковый секс-скандал? Студентка извинилась перед копом и удалила все записи

Наталья Бурейко / Наталья Бурейко/Фейсбук

Студентка из Киева Наталья Бурейко, ранее обвинившая заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах, неожиданно удалила со своей страницы записи, связанные со скандалом и извинилась перед Варченко и его семьей.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - написала девушка на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеДело о домогательствах полицейского чиновника к студентке взяло под контроль СБУБурейко заявила, что стала жертвой циничной провокации против Варченко и его супруги и допустила, что аккаунт, с которого ей приходили угрозы... был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

"Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи", - заявила Бурейко.

Студентка добавила, что дальнейших комментариев не будет и попросила не беспокоить ее и ее семью. Одновременно журналисты отметили, что она удалила все посты со своей страницы.

Напомним, в среду, 7 ноября, студентка третьего курса химико-технологического факультета Киевского политехнического имени Сикорского Наталья Бурейко публично обвинила высокопоставленного полицейского в том, что он домогался ее и угрожал.