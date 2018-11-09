"Безграничный российский шовинизм и тупоголовость": историк объяснил, нужно ли Украине претендовать на Кубань

Карта Украины с Кубанью

Возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.

Такое мнение высказал журналист и историк Вахтанг Кипиани во время чата в "Главреде".

"Я прожил десять лет на Кубани и говорил, что, если ее присоединить к Украине, то Донецк нам будет казаться Тернополем. Концентрация российского шовинизма и тупоголовости среди "казачков" с украинскими фамилиями, но русских людей – безгранична. Не понимаю, зачем нам еще и это. Исторические права можно найти во всем и для всех", – заявил он, отвечая на вопрос, имеет Украина историческое право претендовать на этот регион.

Читайте также"Брать автомат и возвращать Кубань": Омелян посоветовал украинцам поменьше ездить в РФЧто касается того, действительно ли территории курского, белгородского, воронижского, кубанского и яицкого (уральского) казачеств исторически преимущественно населяли украинцы, то здесь Кипиани отметил следующее: "Если это так, то почему эта тема мало освещается в медиа? Ведь она могла бы стать "мягкой силой", и можно было бы рассчитывать на лояльность этих регионов по отношении к Украине и, возможно, понизить агрессию правительства РФ".

Историк уверен: "У нас в стране есть масса проблем, и попытка нам еще заняться и территорией уральского казачества, была бы идиотизмом. Там когда-то жили украинцы – сейчас там живут русские люди.

Зачем нам еще миллионы сторонников Путина и патриарха Кирилла среди граждан? Никаких возможностей изменить лояльность этих регионов нет.

Надо тратить средства на более реальные и необходимые для Украины дела".

Ранее историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира". Нужно выработать свой иммунитет от "русского мира", считает Вахтанг Кипиани.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.