Историк объяснил, почему Путин начал войну на Донбассе

Историк: почему Путин начал войну на Донбассе / Укринформ

Журналист и историк Вахтанг Кипиани во время чата в "Главреде", отвечая на вопрос о ментальных отличиях жителей Донбасса, заодно затронул тему войны на востоке Украины. По его мнению, именно стирание границ между жителями всех территорий Украины и спровоцировало нападение России.

Кипиани напомнил, что Украина как государство возникла в ХХ веке на руинах нескольких империй. Соответственно, жители Донбасса, Закарпатья, Бессарабии и Полесья не являются "однояйцевыми близнецами". Но и различия между украинцами разных регионов не являются непреодолимыми.

Читайте такжеУкраина потеряла Донбасс не на года, а на десятилетияПо его словам, совместная жизнь в одном государстве, песни, которые украинцы слушают, книги, которые читают, политики, за которых они голосуют, и главное – ценности, которые они исповедуют, делают всех украинцев одной нацией.

"Путину это не нравилось, поэтому он и начал войну. Потому что еще 10-15 лет и "русский мир" стал бы в Украине музейным экспонатом", – заявил Кипиани.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на намерения российского лидера, "наш путь к себе и в Европу отныне стал более ровным".

Ранее Кипиани отметил, что возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.

"Я прожил десять лет на Кубани и говорил, что, если ее присоединить к Украине, то Донецк нам будет казаться Тернополем. Концентрация российского шовинизма и тупоголовости среди "казачков" с украинскими фамилиями, но русских людей – безгранична. Не понимаю, зачем нам еще и это. Исторические права можно найти во всем и для всех", – заявил он, отвечая на вопрос, имеет Украина историческое право претендовать на этот регион.