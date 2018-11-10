Морозы до – 30 градусов: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

Синоптик рассказал, когда ждать настоящую зиму / dpchas.com.ua

В Украине настоящая зима начнется после Нового года, при этом температура воздуха может опускаться до – 30 градусов, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, зима начинается с 14 января, а до этого времени ночью ожидается -2 -3 градусов мороза, днем около 0, при этом четыре оттепели будет в декабре.

"Понижение к 23-26 января, ночью -20 -22, может, дотянет и до -25. А вот с 3 по 12 февраля -20 -25, а ночью может дотягивать и до -30. Снег будет 2, 4 и 9 февраля", – прогнозирует он.

Вместе с тем Горбань отметил, что в ноябре и декабре в Украине установятся погодные "качели" со среднесуточной температурой от 0 до +2 +3 градусов, сообщает "Обозреватель".

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"До конца ноября будут "качели", ночью -1 -3, с 23 по 25 ноября ночью может быть -5 -9. В декабре тоже будут "качели", 0 -1 мороза ночью, днем +2 +3, и так аж до 13 января. Хороший снег будет с 11 по 14 января. Небольшой снег также ожидается 29-30 декабря и 2 января", – добавил народный синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине "врежут" морозы.