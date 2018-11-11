Усик прокомментировал свою победу над Белью

Александр Усик / Reuters

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик дал комментарий после победы над британцем Тони Белью.

"Лучшими становится только те, кто бьется с лучшими. Провел ли я лучший для себя бой? На сегодняшний день - да. Я ждал от Беллью то, что было в начале боя. Ему нечего было терять", - приводит слова Усика iSport.ua.

По словам спортсмена, в ближайшее время он планирует отдохнуть в кругу семьи и "подлечиться".

"Лишь потом мы сможем говорить о будущем. Хватит ли мне сил для супертяжелого веса? Я буду дополнительную пасту есть и все будет "кульно". Ставлю ли я себе цель стать абсолютным чемпионом в "супертяжях"? Конечно. Нужно ставить себе цели. Если мы не ставим себе цели - мы трухнем. Мы должны ставить себе цели", - сказал Усик.

Напомним, украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде.

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На сегодня на счету 31-летнего Усика на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).