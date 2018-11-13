"Ошибки Украины": Вятрович назвал опору российской агрессии на Донбассе

13 ноября 2018, 13:21

Владимир Вятрович рассказал о существовании на Донбассе людей с советской идентичностью.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович / Главред

Несмотря на то, что многие выходцы с Донбасса сыграли важную роль в истории Украины, значительная часть жителей Донбасса до сих пор остаются носителями советской идентичности и именно на них опираются режимы "ДНР" и "ЛНР", а также российская агрессия.

Как пишет в материале на "Главреде"  директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, так сложилось в силу исторических причин, ведь Донбасс был индустриальным регионом, которому много внимания уделяла советская власть.

Он подчеркивает, что у жителей Донбасса не было времени для критического переосмысления своей жизни и всего того, что их окружало.

"И это позволяло режиму навязывать этим людям какие-то простые и однозначные ответы. Поэтому Донбасс стал не просто островком homo soveticus, а, наверное, сердцевиной, поскольку именно там эксперимент по созданию советского человека достиг наибольших успехов", - пишет он.

Директор Украинского института национальной памяти отметил, что существованием на Донбассе людей, которых можно назвать носителями советской идентичности, уже в независимой Украине, после падения коммунизма, тоже пользовались местные политики и олигархи. 

"Им был нужен покорный местный электорат, и поэтому они всячески поддерживали такое положение вещей, старались, чтобы эта советская идентичность оставалась в регионе. Ошибкой Украины была невнимательность к Донбассу. Ошибкой Украины было и то, что не уделялось достаточно внимания декоммунизации этого региона, начиная с 1991 года. И это та ошибка, которую мы должны наверстать сразу после завершения войны на Донбассе", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович анонсировал переход к следующему этапу декоммунизации.

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ДНР ЛНР агрессия Владимир Вятрович Украинский институт национальной памяти
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