"Можно доиграться": эксперт спрогнозировал судьбу украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / Sputnik Эстония

В начале ноября коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко завил, что НАК приступила к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за строительства "Северного потока-2".

По его словам, Украине не удалось помешать строительству газопровода, а из-за "Северного потока-2" транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться. Поэтому "план Б" - это компенсация убытков, в то время как "план А" - сохранение транзита через украинскую ГТС.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года", - сказал он, отметив, что это резервный вариант.

Читайте такжеШвейцарский суд запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"Эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич в комментарии "Главреду" пояснил, что у Киева просто нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта "СП-2".

"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2". Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? Только лишь предлагать европейским компаниям-участникам проекта "СП-2", европейским властям, от которых этот проект зависит, как-то учесть интересы Киева. Но, как мы видим, эти воззвания в целом малоэффективны", - говорит Марунич.

Эксперт убежден, что после запуска "Северного потока-2", судьбу украинской газотранспортной системы (ГТС) нельзя назвать радужной, однако списывать ее со счетов тоже не стоит.

"Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 млрд кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", - считает Марунич.

Читайте такжеВ США допустили блокировку "Северного потока-2"По его словам, весной этого года официальный Киев отверг такое предложение звучало со стороны Берлина.

"Меня лично во всей этой истории пугает то, что украинские власти в лице премьера (Владимира) Гройсмана, насколько мне известно, отвергли схожие предложения, которые якобы, это неофициальная информация... Такие предложения с немецкой стороны звучали в мае месяце во время визита официальных лиц (Германии в Украину), но украинские власти их отвергли. Они якобы предлагали зафиксировать 30 млрд (кубометров), какие-то гарантии дать на эти объемы транзита, но Киев сказал "нет". Это опасная игра. Ведь, можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту".

Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей - в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - сообщила пресс-служба президента Украины.