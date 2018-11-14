Россия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину "калекой" — историк

Россия не собиралась присоединять Донбасс к себе, она хотела сделать Украину "калекой", полагает историк / Reuters

Журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани считает, что Российская Федерация с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".

Украинское государство не может отказаться от захваченного полуострова, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Не представляю украинского политика, который бы озвучил эту идею и остался в политике. Россияне не получат то, чего хотят...", — отметил собеседник.

По его словам, РФ не собиралась присоединять Донбасс к себе, ее идея была сделать Украину "калекой". "Она, грубо говоря, подрезала нам крылья, чтобы мы далеко не улетели", — добавил публицист.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Поэтому после деоккупации там обязательно надо будет проводить те же реформы, которые мы делаем. Тот, кого "раздражает" украинский язык, квоты на радио, декоммунизация, пусть убираются восвояси. И не только с Донбасса...", — полагает историк.

Журналист сказал, что "Россия — дикая и нецивилизованная страна". "Другие наши соседи — или члены Европейского союза, или Беларусь с Молдовой, которые на нас не нападут. Поэтому надо выстоять на российском фронте и лишний раз не вспоминать черта", — заявил он.

Ранее Вахтанг Кипиани выразил мнение, что в Украине реванш пророссийских сил возможен по двум причинам: первая — существование в обществе мощной "пятой колонны", вторая — это ошибки конкретных людей у власти сегодня.