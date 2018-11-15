В Запорожье "евробляхеры" бесплатно возили людей

"Евробляхеры" таким образом провели своеобразную протестную акцию / "112 Украина"

В Запорожье местные "евробляхеры" устроили "акцию за доступный автомобиль" - в рамках этого они бесплатно развозили людей на остановках.

"Евробляхеры" решили показать "доступность и комфортность своих автомобилей", поэтому весь день по своему маршруту бесплатно подвозили людей, сообщается на странице "АвтоЕвроСила Запорожье", передает "ZаБор".

Ранее стало известно, что в Украине 20 ноября владельцы автомобилей с европейской регистрацией планируют провести масштабную акцию протеста.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на закон о растаможке "евроблях".