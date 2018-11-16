Семья Маккейна высказала мнение о названии улицы Киева в его честь

16 ноября 2018, 01:52

Жена сенатора не возражает против такой инициативы.

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Именем Маккейна, очевидно, будет названа улица в столице / zn.ua

Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддержала идею назвать одну из киевских улиц в его честь. 

По информации Радио Свобода, секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопов рассказал о переписке с женой ушедшего из жизни чиновника.

Как отметил Прокопов, Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн, в котором она высказала согласие на переименование улицы украинской столицы в честь ее супруга.

В мэрии подчеркнули, что в улицу Джона Маккейна планируют переименовать улицу Иван Кудри в Печерском районе Киева.

Как известно, Иван Кудря был героем СССР и руководил организацией разведчиков в Киеве в годы Второй мировой войны.

Как ранее сообщалось, инициативу о переименовании улицы Киева в честь Маккейна высказал президент Петр Порошенко. Позже на сайте Киевсовета появилась соответствующая электронная петиция.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

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Киев улица переименование жена письмо Джон Маккейн Киевсовет
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