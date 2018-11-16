Студентка-героиня "секс-скандала" с высокопоставленным копом пропала без вести

Наталья Бурейко / Facebook

Недавняя героиня скандала с якобы секс-домогательствами от высокопоставленного копа, студентка КПИ Наталья Бурейко, без вести пропала.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на декана химико-технологического факультета (там учится девушка) Игоря Астрелина. "Наталья Бурейко уехала из общежития и не посещает занятия. Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск", − заявил он.

Напомним, на минувшей неделе Бурейко через соцсеть Facebook обвинила в домогательстве замначальника департамента защиты экономики МВД Александра Варченко (супруга замглавы ГБР Ольги Варченко). Якобы во время переписки в сервисе знакомств Tinder мужчина убеждал девушку отдаться ему и сулил "золотые горы". После отказа Бурейко угрожал отомстить девушке, ее близким даже облить ее кислотой.

Затем девушка подала заявление в прокуратуру Киева, которая быстро возбудила уголовное дело. Однако затем Бурейко написала новый пост, в котором попросила прощения у супругов Варченко, где заявила: "Я стала жертвой циничной провокации. Допускаю, что аккаунт угрожавшего мне человека был создан российскими хакерами для дискредитации Нацполиции и ГБР Украины".