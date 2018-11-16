Чат із акторами гумор-шоу "Вар’яти" Валентином Сергійчуком і Володимиром Жоглом

Валентин Сергійчук и Володимир Жогло / Піар-служба "Вар'яти-шоу"

21 листопада, о 12.00, на сайті "Главред" відбудеться чат із акторами Першого україномовного гумор-шоу "Вар’яти", дуетом "Володимир і Великий" Валентином Сергійчуком та Володимиром Жоглом.

Наприкінці жовтня в ефірі "Нового каналу" відбулася прем’єра третього сезону "Вар’яти-шоу", і щовівторка виходить новий випуск телеверсії. Всього в цьому сезоні заплановано дев’ять випусків. Наразі хлопці знаходяться в концертному турі осінь-зима 2018, кількість виступів "Вар’ятів" у 2018 році вже перетнула позначку 100, попереду – ще близько 25 концертів. Завершиться тур виступом у Києві 26 грудня.

Про шоу, гастролі, зйомки телеверсії "Вар’яти-шоу" та багато про що інше Валентин та Володимир розкажуть під час чату.

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