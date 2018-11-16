Чат із акторами гумор-шоу "Вар’яти" Валентином Сергійчуком і Володимиром Жоглом

16 ноября 2018, 08:36

Чат у "Главреді"

Валентин Сергийчук и Владимир Жогло
Валентин Сергійчук и Володимир Жогло / Піар-служба "Вар'яти-шоу"

21 листопада, о 12.00, на сайті "Главред" відбудеться чат із акторами Першого україномовного гумор-шоу "Вар’яти", дуетом "Володимир і Великий" Валентином Сергійчуком та Володимиром Жоглом.

Наприкінці жовтня в ефірі "Нового каналу" відбулася прем’єра третього сезону "Вар’яти-шоу", і щовівторка виходить новий випуск телеверсії. Всього в цьому сезоні заплановано дев’ять випусків. Наразі хлопці знаходяться в концертному турі осінь-зима 2018, кількість виступів "Вар’ятів" у 2018 році вже перетнула позначку 100, попереду – ще близько 25 концертів. Завершиться тур виступом у Києві 26 грудня. 

Про шоу, гастролі, зйомки телеверсії "Вар’яти-шоу" та багато про що інше Валентин та Володимир розкажуть під час чату.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостями "Главреду" та поставити їм усі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, уже зараз, а також безпосередньо під час чату.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
культура юмор Сергей Притула чат Главреда Варьяты-шоу Вар'яти Валентин Сергийчук Владимир Жогло
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:17
В России испугались пророчества экс-советника Путина
14:13
На Закарпатье контрабандисты на авто сбили главу погранотдела: опубликовано фото
13:58
Выяснилось, зачем девушка рубила топором Porsche в центре Киева Видео
13:57
Кризис в Азовском море: Кремль предупредил об ответных мерах Видео
13:54
"Повышение всего-то на 23%?": В Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов
13:41
"За дело возьмутся российские спецслужбы": эксперт рассказал, как Россия собирается мешать получению Томоса Видео
13:37
Кличко потребовал остановить скандальную стройку на Андреевском спуске
13:25
"Мысли — всех перестрелять": опубликованы новые откровения Рослякова накануне бойни в Керчи Видео
13:16
"Беспощадность и безжалостность". В Киеве у россиян отобрали и сожгли георгиевскую ленту: опубликованы фото Фото
12:52
Новый плацдарм: в Госпогранслужбе рассказали о переброске РФ морских сил на Азов Видео
12:39
"Успокою вашего ребенка": тысячи людей требуют отставки чешского премьера из-за отправки сына в Крым
12:34
Глубина падения Донбасса мнение
12:29
"Фашистские методы": СБУ занялась скандальным заявлением ректора закарпатского института Видео
12:14
"Никогда не кусай еврея!": раскрыт секрет таинственного послания
12:14
Макс Барских выпустил клип, снятый в эстетике 80-х Видео
12:01
Элитные квартиры и дома в Турции: САП объявила подозрение Продану Видео
11:57
Экс-советник Путина рассказал, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"
11:43
"Ну, бороться, так бороться": Зеленский рассказал, пойдет ли в президенты Видео
11:33
В Сенате РФ заговорили о "войне" на Азове и пригрозили Украине жесткими мерами Видео
11:12
Студентка-героиня "секс-скандала" с высокопоставленным копом пропала без вести
10:48
"В честь страны, откуда руководство": в Раде рассказали, как будут голосовать по переименованию УПЦ МП
10:41
Власть в Италии захватили чокнутые популисты мнение
10:40
Словакия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
10:38
Яценюк рассказал о вызовах выборов 2019 года
10:08
"Вылезут долги, о которых даже не подозревали": о чем предупреждают звезды с 16 ноября Видео
09:29
Петросян официально стал холостяком
09:24
"Буквально в минуты": В России пригрозили перекрыть "кислодород" украинским судам
09:14
Крутые и неэффективные: как среди чиновников пошла мода "раздевать" украинцев мнение
09:05
Винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона
09:03
Украинцев ждет шквальный ветер и мокрый снег с гололедом: кому не повезет больше всего Видео
08:45
В КГГА рассказали, как собираются сдержать рост тарифов для населения
08:36
Чат із акторами гумор-шоу "Вар’яти" Валентином Сергійчуком і Володимиром Жоглом
08:22
Перспективы "филиала РПЦ в Украине": что ждет Московский патриархат мнение
08:17
У Ротару рассказали, почему она не выступает на корпоративах в РФ
07:58
Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес
07:53
Экс-глава СБУ спрогнозировал итоги войны Украины с Россией: опубликовано видео Видео
07:33
День работников радио, телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
06:57
Сколько Россия потеряла из-за санкций мнение
06:35
Горбатюк подтвердил задержание подозреваемого в расстрелах на Майдане снайпера
06:33
Зазнаются и унижают: стали известны самые высокомерные знаки Зодиака Видео
06:15
"Отбить Путину желание гадить вне России": эксперт объяснил, кто и как загонит главу РФ в рамки Видео
05:54
Ученые рассказали, как влияет на людей секс в выходные
05:21
"Эти бесконечные ноги": Светлана Лобода поразила фигурой в мини-платье
04:49
Сокурсник Путина назвал "могильщика" России Видео
04:10
Китайский Хатико: пес ждет погибшую хозяйку уже третий месяц Видео
03:41
Напавший в туалете питон едва не откусил мужчине пенис
03:01
Появилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметность Видео
02:35
Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео
02:17
"Неприятно удивлены": в Минспорта отреагировали на статью западных СМИ о подготовке в лагерях детей-убийц
01:52
Семья Маккейна высказала мнение о названии улицы Киева в его честь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять