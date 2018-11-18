Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"

"ДНР" / Reuters

Оккупированные Россией территории Донбасса ежегодно обходятся Москве приблизительно в $2 млрд.

Такое мнение выразил экс-советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов в чате на "Главреде".

"Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько средств российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма - примерно $2 млрд в год. Поскольку численность населения на оккупированном Донбассе немного превышает численность населения Крыма и Севастополя, а расходы на душу населения на территории Донбасса несколько ниже, чем на территории Крыма и Севастополя, то можно предположить, что сумма дотаций для Донбасса также составляет около двух миллиардов долларов в год", - подсчитал Илларионов.

По мнению эксперта, суммарно дотации на оккупированные территории Украины Россия тратит около 0,25 процента своего ВВП.

"Это солидная сумма, но это не та сумма, какая стала бы неподъемной для России в нынешней ситуации. И это не та сумма, которая в состоянии была бы остановить экономический рост в России. Она заметна, но она не является запредельной для нынешнего российского бюджета", - заключил Илларионов.

Похожую оценку затрат приводит и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его подсчетам, за последние пять лет РФ вложила в "ЛДНР" более $10 млрд. "За последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 млрд долларов. Это значит, что самостоятельно она оттуда никогда не выйдет", - отметил Снегирев.