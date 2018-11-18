Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"

18 ноября 2018, 07:13

По мнению эксперта, суммарно дотации на оккупированные территории Украины Россия тратит около 0,25 процента своего ВВП.

ДНР
"ДНР" / Reuters

Оккупированные Россией территории Донбасса ежегодно обходятся Москве приблизительно в $2 млрд. 

Такое мнение выразил экс-советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов в чате на "Главреде".

"Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько средств российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма - примерно $2 млрд в год. Поскольку численность населения на оккупированном Донбассе немного превышает численность населения Крыма и Севастополя, а расходы на душу населения на территории Донбасса несколько ниже, чем на территории Крыма и Севастополя, то можно предположить, что сумма дотаций для Донбасса также составляет около двух миллиардов долларов в год", - подсчитал Илларионов.

По мнению эксперта, суммарно дотации на оккупированные территории Украины Россия тратит около 0,25 процента своего ВВП.

"Это солидная сумма, но это не та сумма, какая стала бы неподъемной для России в нынешней ситуации. И это не та сумма, которая в состоянии была бы остановить экономический рост в России. Она заметна, но она не является запредельной для нынешнего российского бюджета", - заключил Илларионов.

Похожую оценку затрат приводит и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его подсчетам, за последние пять лет РФ вложила в "ЛДНР" более $10 млрд. "За последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 млрд долларов. Это значит, что самостоятельно она оттуда никогда не выйдет", - отметил Снегирев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина ЛДНР Андрей Илларионов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:52
Виктор Янукович попал в больницу — СМИ
08:33
Савченко рассказала о боли Путина Видео
08:31
За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине мнение
08:12
"Попа красивая": Светлана Лобода покрасовалась в мини-платье Видео
07:48
Уступила россиянке: на ЧМ по шахматам украинка завоевала призовое место Видео
07:42
Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
07:24
"Пришло время страдать": в "ЛНР" боевики оставили людей без электричества и воды — журналист Видео
07:13
Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"
06:58
Как Украина поставила Венгрию на место мнение
06:32
Доживает последние дни: астролог спрогнозировал скорую кончину ООН
06:14
"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президента Видео
05:53
Перебои сигнала мобильных и телевидения: Землю накроет мощный метеоудар Видео
05:18
Стало известно, сколько часов подряд можно носить обувь на высоком каблуке Видео
04:39
"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине
04:02
Психолог посоветовала, как легче достичь желаемого Видео
03:22
Украинский генерал спрогнозировал последствия перекрытия Азовского моря для России
02:22
"Уходит эпоха": умерла легендарная украинская певица Видео
01:49
Экс-советник президента России пояснил слова Путина о "рае" для россиян после ядерной войны
01:28
Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения
01:03
В Николаеве втихаря выпустили из СИЗО криминального авторитета Мультика – журналист
00:38
Американский боксер посоветовал Усику не лезть в тяжеловесы
00:13
"Человек без середины": российские артисты вспоминают ушедшего из жизни Евгения Осина Видео
17 ноября, суббота
23:44
В Кривом Роге сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП Видео
23:16
Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость Видео
22:48
На ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для Украины
22:23
Стало известно место и дата похорон Евгения Осина
22:20
Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х Видео
21:45
Архиепископ сделал ключевое уточнение о непринятии томоса Армянской церковью
21:20
Авторы "Маши и медведя" ответили на обвинения британцев в кремлевской пропаганде
21:11
"Конфликт на Донбассе надолго": эксперт рассказал о ключевой проблеме Украины Видео
20:47
В Венгрии с почестями открыли памятник жертвам Голодомора в Украине
20:44
"Танки на Киев": экс-советник Путина рассказал о сценарии оккупации Украины Видео
20:21
Созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос Видео
20:16
Умер в одиночестве: стала известна причина смерти певца Евгения Осина
19:53
Яценюк озвучил перспективу развития украинских аэропортов в 2019 году Видео
19:29
На Закарпатье скончался майор ГПСУ, сбитый контрабандистами на авто Видео
19:22
Обнародованы подробности смерти певца Евгения Осина
19:15
Рабинович предложил запретить чиновникам иметь счета за границей актуально
18:43
В Москве умер популярный певец Евгений Осин Видео
18:15
"Усвоит урок": в Сенате США заявили, что Россия пожалеет о вторжении в Украину Видео
17:46
В России смертница устроила взрыв
17:24
Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море Видео
16:51
"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ Видео
16:41
В Европарламенте обрушились с критикой на украинских правоохранителей
16:25
Акции "желтых жилетов": во Франции в результате топливных протестов есть жертвы Фото Видео
16:11
"Пропаганда Кремля": у персонажа известного мультфильма рассмотрели характер Путина
15:47
"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине Видео
15:24
Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли Видео
15:23
Украинские фаны ответили полякам, назвавшим Львов "колыбелью польского футбола"
15:13
В УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять