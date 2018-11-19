"Я русская женщина.Идите на х*й в свою Гренландию": В Харькове женщина накинулась на студентов-африканцев

Момент инцидента / Скриншот из видео

В Харькове пассажирка троллейбуса устроила словесную агрессию против иностранных студентов.

Женщина внезапно начала оскорблять молодых людей. Видеозапись конфликта была обнародована группе "Харьков 1654" в соцсети Facebook.

Молодые люди, в свою очередь, ответили женщине, что не понимают русский язык и попросили ее высказывать свои претензии на украинском. "Если бы не вы, у нас бы в Украине СПИДа не было. Идите на х*й в свою Гренландию и Шотландию!" — еще агрессивнее набросилась на студентов пассажирка.

Говорить на государственном языке она отказалась категорически. "Косички тебе твои повыдергиваю. Я русская женщина. Потому что только русские умеют так материться!" — заявила пассажирка.

В Харькове студенты из Африки поставили на место неадекватную женщину "Пані це Україна, а не Росія, вчи українську!" В Харькове студенты из Африки поставили на место ватную п. Опубликовано Харьков 1654 Воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети порадовались избиению в киевском троллейбусе ромов-карманников.