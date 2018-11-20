Ученые рассказали, какие продукты "убивают" желания заниматься сексом

Секс и еда. Иллюстративное фото / Medportal

Медики и ученые, после длительных исследований сумели выявить продукты, которые снижают желание заниматься сексом.

Как сообщают западные специализированные СМИ, пища, приготовленная с использованием формата "Очень много масла" и десятки приправ, вызывает сонливость, вялость и лень. Кроме того, стоит пить соевое молоко, в котором содержится много эстрогенов и оно, соответственно, влияет на гормональный фон.

Кроме того, заметное количество спиртного не только расслабляет людей, но и оставит вас без сил для занятий секса. Молочные продукты и сыр вызывают проблемы с ЖКТ и снижают тонус мышц. Сладости и еда быстрого приготовления влияют на сексуальное влечение, а очищенная вода убивает желание заигрывать с партнером.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чего нельзя есть и пить перед сексом.