Ученые рассказали, какие продукты "убивают" желания заниматься сексом

20 ноября 2018, 05:17

В общем-то, хватает таких случаев, когда обычный аппетит очень мешает аппетиту сексуальному.

Секс и еда
Секс и еда. Иллюстративное фото / Medportal

Медики и ученые, после длительных исследований сумели выявить продукты, которые снижают желание заниматься сексом.

Как сообщают западные специализированные СМИ, пища, приготовленная с использованием формата "Очень много масла" и десятки приправ, вызывает сонливость, вялость и лень. Кроме того, стоит пить соевое молоко, в котором содержится много эстрогенов и оно, соответственно, влияет на гормональный фон.

Кроме того, заметное количество спиртного не только расслабляет людей, но и оставит вас без сил для занятий секса. Молочные продукты и сыр вызывают проблемы с ЖКТ и снижают тонус мышц. Сладости и еда быстрого приготовления влияют на сексуальное влечение, а очищенная вода убивает желание заигрывать с партнером.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чего нельзя есть и пить перед сексом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые продукты еда секс интим влечение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:34
Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этой зимой
06:15
Эксперт рассказал о мирном плане Путина по захвату Украины
05:53
"Руки-базуки" показал новую невесту
05:17
Ученые рассказали, какие продукты "убивают" желания заниматься сексом
05:01
NASA начала постройку первого прототипа бесшумного сверхзвукового самолета
04:41
Любовь упырихи. Фанатка сериала "Дневники вампира" накинулась с ножом на парня-"оборотня"
04:05
Эксперты рассказали, когда ждать наиболее привлекательных цен на новогодние украшения-2019 Видео
03:36
Цукерберг заявил о переходе Facebook на "военное положение"
02:53
Чулки, туфли и заячьи ушки: звезда "Фантастических тварей" поразил провокационными фото Фото
02:26
Названо место строительства аэропорта под Днепром
01:49
"Можно снимать фильм ужасов": житель Горловки показал разрушенные автосалоны города Видео
01:26
В Украине депутату из Крыма дали 12 лет тюрьмы за госизмену
01:01
Омелян беспрепятственно вернул свои загранпаспорта
00:38
В Мариуполе в преддверии томоса художник устроил перформанс со столбом позора Фото
00:12
Яма пообещал есть бумагу, Кухар обвинила в неопрятности: чем отличилась на Танцах со звездами Никитюк Видео
19 ноября, понедельник
23:51
В Киеве начали "охоту на евробляхи" - повреждено три машины
23:30
У "Абрамса" есть большое преимущество перед "Арматой" - The National Interest
23:23
Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола оказался украинским дипломатом Видео
22:54
В Одессу для испытаний прибыли военные катера "Кентавр" Фото
22:43
"В стиле Кремля": МИД обвинило венгерского посла в откровенной лжи
22:18
Путин посулил США "ответные меры" на выход из "ракетного договора"
22:02
Собиравшему студентов на Майдан чиновнику Минобразования грозит 12 лет тюрьмы
21:25
После слухов о разводе Пугачева принимает поздравления с годовщиной венчания
21:24
Сексапильная модель-"копия" Ким Кардашьян бесстыдно вывалила грудь: опубликованы фото 18+ Фото
21:12
Архиереев УПЦ МП на Объединительном соборе быть не должно - управляющий делами УПЦ МП
20:34
"Они высасывали из нас людей искусства": поэтесса обвинила Россию в воровстве советского кино Видео
20:17
Экс-советник Путина объяснил, с кем из кандидатов в президенты Украины тот сумеет договориться Видео
20:01
В Крыму монахи УПЦ МП разрушают историко-культурный заповедник Видео
19:59
США уговаривают Италию поддержать антироссийские санкции - СМИ
19:45
Следующей сценой стратегического противостояния станет Арктика - НАТО
19:26
"Продают товары с символикой ДНР": Супрун предложила атаковать Amazon
19:03
Синоптик предупредила украинцев о "сложной" погоде 20 ноября Видео
18:58
Около 20 нардепов имеют свое жилье в Киеве, но получают денежную помощь на аренду - Луценко
18:56
Украинка выиграла чемпионат по фитнесу: соблазнительные фото сильной красавицы Фото
18:47
Эксперт объяснил, как Украина может остановить строительство "Турецкого потока"
18:44
Перемоги в покупке турецких беспилотников нет - волонтер
18:26
"Стартовая площадка для гиперлупа на Марс": в Киеве на Майдане появились непонятные сооружения Фото
18:15
Вышивка бисером: раскрываем таланты реклама
17:54
Во "Вконтакте" теперь можно скачать данные своего профиля - СМИ
17:46
Жизнь продолжается. Пострадавшая в аварии актриса "Дизель Шоу" прервала долгое молчание в Сети
16:57
Путина ждет провал на украинских выборах - эксперт
16:55
"Зависит следующий транш МВФ": Парубий рассказал, когда Рада займется госбюджетом-2019
16:22
В киевской подземке увидели Халка Видео
16:20
На Харьковщине медведь атаковал женщину на базе отдыха
15:58
Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе
15:58
"Счастливая бабушка": Алла Пугачева покорила сеть фото с внуками
15:55
Певица LP вновь выступит в Украине: даты и города Видео
15:53
Kasta объявила о старте глобальной распродажи Black Friday новости компании
15:46
И снова щелчок: Украина вернулась в опасный 1990-й год мнение
15:44
В НФ предложили вариант решения отопительной проблемы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять