Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России

Крымский мост / fkutaman.ru

В информцентре "Крымский мост" назвали мифом заявление Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), что так называемый Керченский мост в Крым начал проседать.

"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются :)", - иронизирует пресс-служба "Крымского моста" в Twitter.

Ранее МинВОТ заявило о "смещении" Крымского моста. В ведомстве отметили, что такие выводы были сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны аннексированного Крыма и острова Тузла.

В результате мониторинга было определено несколько критических участков, на которых происходят процессы смещения.