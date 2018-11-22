"Вы е*анулись, мрази?" Украинцы атаковали страницу KFC в Facebook

Facebook/Евгений Карась

Пользователи украинского сегмента Facebook устроили "набег" на страницу ресторана быстрого питания KFC Ukraine в соцсети и обвалили ее рейтинг с 5 звезд до 1.

Недовольство юзеров вызвало открытие накануне нового заведения сети в киевском Доме профсоюзов, где во время событий на Майдане в результате пожара погибли люди.

Позже администраторы страницы ограничили возможность ставить оценки на странице.

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Кроме того, пользователи, возмущенные, по их мнению, надругательством над памятью о событиях на Майдане, оставили десятки комментариев, осуждая действия KFC:

"Я не можу зрозуміти, як ви додумалися відкрити новий заклад у Будинку профспилок, де вбивали людей. Чим думали? На що розраховували? Зараз скандал. Працювати вам все рівно не дадуть"

"Як там ваш новий бізнес у Будинку Профспілок? Мразота. Ноги моєї не буде у вашому закладі"

"Про таких говорят ни стыда ни совести! Гамбурги на костях...."

"Я ні разу у вас не був, але тепер і не буду. Те, що ви зробили ресторан в будинку профспілок - свинство і плювок на могили загиблих на цьому місці"

"Самые дерьмовые и несвежие бургеры которые можно представить"

"Продавати смажених курчат в приміщенні, де живцем сгоріли люди? Горіти вам і вашому бізнесу в пеклі!"

"какой идиот вам посоветовал открыться в профспилках на майдане??"

"Смажені курчата в приміщенні, де горіли люди? Ви ї*анулися?"

"Скоты"

"Пусть свое г сами едят"

"Мрази!"

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"Не все, очевидно, одинаково хорошо знают английский и понимают значение аббревиатуры KFC. По-кентуккийски жареные цыплята. Жареные цыплята. Жареные. В месте, где сгорели люди... Для многих это всегда будет выглядеть очень плохим проявлением чувства юмора. Или просто издевательством. Или просто провокацией. А каждая провокация и должна вызвать реакцию. Поэтому вопрос у меня только к менеджменту KFC: вы-то значение своего названия понимаете? И все, что произойдет потом тоже? То есть это маркетинг такой? Или просто по.... изм?" - прокомментировал инцидент дипломат Богдан Яременко.

facebook.com/bohdan.yaremenko

Напомним, в среду, 21 ноября, возле Дома профсоюзов в Киеве радикалы C14 провели акцию протеста в связи с открытием в здании ресторана сети KFC, которая переросла в стычки с правоохранителями.

В организации сообщили о задержании "около семи" активистов.

В ночь на 19 февраля 2014 года во время Майдана в здании Дома профсоюзов, где располагался штаб активистов, в ходе штурма сотрудниками СБУ произошел пожар, в результате которого погибли два человека.