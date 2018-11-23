Журналист раскрыл, после чего Путину "снесло крышу"

Владимиру Путину "снес крышу" Евромайдан, полагает журналист / Reuters

Публицист, журналист Виталий Портников считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину Майдан (Революция Достоинства, Евромайдан) 2013-2014 годов "снес крышу".

Глава РФ давил на уже беглого экс-президента Виктора Януковича, чтобы тот применил как можно больше силы и пролил как можно больше крови, говорится в блоге аналитика на "Грани.ру".

"А Майдан 2013-14 годов снес Путину крышу. Не знаю, что уж он там увидел — призрак "арабской весны", которой он так боялся, американский заговор или просто вероятность навсегда потерять Украину, остававшуюся для КГБ (Комитете госбезопасности, работал в СССР — Ред.) мятежной провинцией", — отметил автор.

Журналист подчеркнул, что факт налицо — российский лидер "больше не миндальничал (не нежничал — Ред.) с "хохлами", как в 2004 году (тогда в Украине также был Майдан, Оранжевая революция — Ред.)".

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Ранее волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай говорил, что в Украине важнейшим достижением Революции Достоинства является предотвращение сговора Виктора Януковича и Владимира Путина.

Справка. Переяславская рада — состоявшееся 8 января 1654 года в Переяславле собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было приняли решение присягнуть на верность русскому царю.