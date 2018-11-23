В Раде нардеп спалился на просмотре БДСМ-порно во время обсуждения Бюджета-2019

Вот такие вот у некоторых интересные увлечения / скриншот

Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко попался на просмотре фотографий порнографического характера; причем дело это скандально известный народный прямо в стенах Верховной Рады, да еще и 22 ноября, в день голосования парламента за бюджет на новый 2019 год.

Во время обсуждения госбюджета-2019 политик вместо дискуссии переписывался с некоей Натальей. Именно во время сидения нардепа в мессенджере журналисту Всеволоду Филимоненко и удалось увидеть и зафиксировать на видео часть того, что хранится в медиаплеере депутата; доказательства журналист выложил в своем Facebook.

"В день голосования за бюджет и НАТО народный депутат Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно категории БДСМ. Я выступаю за легализацию порноиндустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко", - пошутил Филимоненко.

"Надеюсь, когда-нибудь мы сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной рады", - добавил он.

В ночь принятия бюджета-2019 другие парламентарии также были неоднократно замечены за деятельностью, явно не связанной с законотворченством; так, некоторые играли в шахматы на планшете, снимали онлайн-трансляции или попросту спали.

А внефракционный народный депутат Юрий Левченко заявил, что в сессионном зале Верховной Рады ночью во время обсуждения и голосования за законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год стоял "густой перегар".