Волонтер пояснил, как Лукашенко может завести на Донбасс российский контингент

Миротворцы из Беларуси могут привести на Донбасс Россию / Фото: УНИАН

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай высказал мнение, что миротворцы из бывших стран СНГ не должны присутствовать на Донбассе и в Крыму.

"Хочу напомнить, что в 2017 году на территории Беларуси прошли полномасштабные российские учения "Запад-2017", за которыми наши иностранные партнеры из НАТО и украинские военные специалисты внимательно наблюдали и сделали выводы, что они проходили с нарушениями, что количество войск, там участвующих, было больше, чем было заявлено Россией, и что часть техники осталась на территории Беларуси. Хочу также напомнить, что ФСБ выманило несколько украинцев на территорию Беларуси, где они были арестованы по обвинению в подготовке терактов. А сейчас они находятся в России", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам волонтера, опасения также вызывает строительство военной базы на границе России, Украины и Беларуси, где впоследствии будет дислоцироваться российская дивизия.

"Все эти и другие факты нивелируют дружественные заявления Лукашенко. Никто не гарантирует нам, что под видом белорусских миротворцев на Донбасс не зайдет российский контингент. Только теперь уже официально", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Гай заявил, что создание поместной церкви в Украине будет иметь для России серьезные негативные последствия.