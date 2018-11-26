Украинские корабли вели по оккупантам ответный огонь - Бирюков

Один из украинских бронекатеров сумел отбиться / Фото: mil.gov.ua

Россия захватила в Керченском проливе в результате своей подлой пиратской атаки только один малый бронированный артиллерийский катер - второй корабль не был захвачен, но российские ВМС заблокировали его со всех сторон, так как с катера вели ответный огонь и этим отогнали оккупантов.

Как написал в своем Facebook советник президента Юрий Бирюков, силы были слишком неравны - "пропорция 2 к 10". Однако именно по причине того, что второй МБАК открыл ответный огонь, россияне поостереглись его штурмовать.

Читайте такжеФСБ России официально потдвердила обстрел и захват украинских кораблейРанее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.