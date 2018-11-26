Обнародовано видео прибытия захваченных украинских кораблей в Керчь

26 ноября 2018, 21:03

Суда зашли в порт под конвоем ФСБ.

Украинские суда стоят в порту Керчи / Фото: скриншот из видео

Захваченные Россией в Азовском море украинские суда в сопровождении конвоя зашли в порт оккупированной Керчи.

В Сети появился ролик, демонстрирующий передвижение кораблей, который предоставлен ФСБ России.

В видео продолжительностью 38 секунд видно, что суда подходят к причалу погранслужбы своим ходом. Их сопровождают российские пограничники. Все три судна показали пришвартованными к берегу. Их трюмы были открыты, однако украинских моряков в них уже не было.

25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

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Россия Украина Керчь суда
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