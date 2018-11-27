"Верните пацанов домой": Зеленский распек политиков за пиар на инциденте в Керченском проливе

Владимир Зеленский / УНИАН

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" и возможный кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский возмутился поведением украинских политиков на фоне ситуации в Керченском проливе, где российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, обстреляли и задержали корабли ВМС ВСУ.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Instagram.

"Мне кажется, все обязаны сосредоточиться на возвращении пацанов домой. Там 23 человека, один мальчик вообще 99-го года. Давайте не будем пиариться на этой теме - я ко всем обращаюсь политикам, - а займитесь, пожалуйста, своей профильной работой и старайтесь сделать все, чтоб вернуть пацанов домой", - сказал он.

Подписчики в комментариях в основном поддержали комика:

Очень правильные слова... уже и так довели всех до ручки.. осталось добить.. бог помощи вам и всем нам... хочется здравомыслия а то живём как в дурдоме!

Иди и навели порядок в стране...!!!

Вову в презеденти однозначно. Зовсiм iншi цiнностi...

Володимир, ви один із не багатьох хто зараз правильно говорить!

Вопрос в том, как это предотвратить? Понятно, что политики гондо.. ы, но как сделать так, чтобы ребята выжили, и больше не было призывов...

Иди в президенты и покажи как надо всё делать

Вы прелставлаяете если ведут военое положение в Украине? Это полная жопа, люди сограждане начнут воевать между с собой, грабить, убивать, насиловать, многие не хотят работать сейчас, а для них это будеть отличный вариант заработать деньги на грабеже и насилия

Это самые верные слова которые я за сегодня слышала! Спасибо за то что вы есть и за то что даёте такой пинок под зад, правильный пинок нашему правительству. Очень хочется верить что они услышат и примут правильное решение.

Очень жаль ребят.Где лидер украинской нации?Почему все только то и делают,что разворовывают Украину?

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.