Чат із віце-президентом Академії будівництва України Віктором Лещинським

Віктор Лещинський / Личный архив Виктора Лещинского

29 листопада, о 12.00, на сайті "Главред" відбудеться чат із віце-президентом Академії будівництва України, керівником незалежної експертизи "ПРОЕКСП" Віктором Лещинським.

Безпечне місто по-українськи – це міф чи реальність? Якими є трендові технології у будівництві? Як уникати комунальних колапсів? Про це та багато чого іншого розповість під час чату Віктор Лещинський.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, уже зараз, а також безпосередньо під час чату.