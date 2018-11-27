Военное положение: В Минагрополитики дали прогноз о ситуации с продуктами в Украине

Продовольственный рынок / "РБК-Украина"

Открытое вооруженное столкновение Украины и России в Азовском море, крайне рискованно для рыбной отрасли и вызовет проблемы в экспортной логистике.

Соответствующее сообщение опубликовал замминистра аграрной политики Максим Мартынюк в социальной сети Facebook.

"Основной блок − для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определена", – написал он.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему военное положение в Украине не приблизит конец войныОднако, как считает чиновник, серьезные риски для украинского продовольственного рынка из-за введения военного положения отсутствуют.

"Риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей с военным положением отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено это положение, являются профицитными", − подытожил замминистра.

Напомним, ранее "Главред" готовил метариал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.