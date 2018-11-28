Закон о военном положении: военный эксперт объяснил суть тайного пункта

В Украине введено военное положение / Минобороны Украины

В одобренном президентом Украины Петром Порошенко решении СНБО о введении в Украине режима военного положения есть пункт №12, обозначенный грифом "тайно".

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, в этом пункте, скорее всего, содержится перечень мероприятий, направленных на подготовку обороны страны.

"Сказать, что мы готовы делать – можно, но, что конкретно будем делать надо держать в тайне. Для сохранения нормального режима жизни нужно доверие к власти – это очень важно", – пояснил эксперт в эфире Канала 24.

По словам Сунгуровского, скорее всего это как раз те планы, которые конкретно будут реализовывать: "Сейчас рассказать врагу, что мы будем делать – это неправильно".

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о сокращении продолжительности действия военного положения до 30 суток.