Маломуж обвинил украинские власти в подставе моряков в Керченском проливе

Задержанные украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Украинские власти подставили моряков ВМС ВСУ, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в интервью сайту Politeka.

"Мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков", - сказал он.

По словам Маломужа, другого сценария, кроме как задержания их с применением оружия в этой ситуации быть не могло, и если власти пошли на этот шаг сознательно, то это является "большим преступлением".

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца 12 моряков ВМС ВСУ, задержанных в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.