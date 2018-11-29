Известного политтехнолога "взяли" по делу о секс-скандале вокруг копа и супруга замглавы ДБР

Владимир Петров / PRportal

Украинские правоохранители задержали известного политтехнолога Владимира Петрова по подозрению в организации секс-скандала вокруг Александра Варченко − замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции и супруга замглавы Госбюро расследований.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Страна" со ссылкой на собственные источники среди силовиков

Позднее факт задержания Петрова подтвердил адвокат Юрий Иващенко. "Петрова задержали. Этим занимается военная прокуратура. В чем обстоятельства - пока не скажу. У Петрова дома проводят обыск. Еду на обыск", − сообщил он.

Напомним, что секс-скандал разгорелся 7 ноября, когда студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила Александра Варченко в домогательствах и угрозах ее жизни. Тот категорически опроверг обвинения, назвав все информатакой, связанной с персоной его гражданской супруги и ее работой в ДБР. Однако девушка быстро отказалась от обвинений и принесла извинения.